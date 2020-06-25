تعرفي إلى فوائد البطيخ للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 12:02 مساء
البطيخ يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال (أرشيفية:انترنت)

قالت عضو المؤسسة الألمانية للزراعة والتغذية، أولريكه بيكلمان، إن البطيخ يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث يساعد على حرق الدهون والتمتع بالرشاقة ويحافظ على جمال وشباب البشرة.

وأوضحت أن 100 غرام من البطيخ تحتوي على 38 سعرا حراريا فقط؛ نظرا لأن الماء يشكل نسبة تصل إلى 90% من البطيخ، وفقا لموقع «24».

وبفضل محتواه العالي من الماء يمتاز البطيخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو يعمل على تنظيف الكلى، وبالتالي تنشيط عملية الأيض والمساعدة في حرق الدهون، ويشتمل البطيخ أيضا على الحمض الأميني «سيترولين»، الذي يساعد على حرق الدهون.

ويزخر البطيخ بمادة «ليكوبين» المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة «Free Radicals»، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة، كما يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد على شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة وفيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

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