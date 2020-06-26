ودعي حب الشباب بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 02:55 مساء

حب الشباب من أكثر المشكلات المرضية التي تصيب الجلد وتصيب النساء بالضيق، لظهورها في بشرة الوجه.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة عن طريق استخدام الشاي الأخضر الذي يعد مضادا للبكتيريا والالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية.

ويكافح الشاي الأخضر ظهور علامات تقدم البشرة في السن مثل: التجاعيد، وبقع التقدم في العمر، ويقلل من أضرار أشعة الشمس، تعرفي معنا إلى طريقة استخدامه لبشرة نضرة خالية من البثور، وذلك وفقا لموقع «الموضوع».

طريقة الاستخدام
- ضعي باكت الشاي الأخضر في ماء ساخن واستخدمي منقوع الشاي الأخضر في دهن الوجه بواسطة قطنة.
- اتركي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الوجه بماء دافئ وضعي مرطبا للبشرة وكرري هذه الطريقة يوميا، وسوف تحصلين على بشرة نقية خالية من البثور في خلال شهر من الاستخدام.

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