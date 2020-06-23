اصنعي أحمر شفاه مثالي في منزلك

أحمر الشفاه من أهم أدوات المكياج، لكن أغلب هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية واستمرارية استعمالها يؤدي إلى جفاف شفتيك أو تحويل لونها إلى درجة أغمق.

لذلك نقدم لك طرقًا لتصنيع أحمر شفاه مثالي بلونك المفضل بمواد طبيعية تحافظ على جمال شفتيك، فتعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات الأساسية

ملعقة صغيرة من شمع العسل

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

المكونات

- للحصول على اللون الأحمر ضيفي للمكونات الأساسية السابقة قطرة واحدة من ألوان الطعام الصحية باللون الأحمر.

- للحصول على اللون البني ضيفي للمكونات الأساسية ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، ورشة من مسحوق القرفة.

- للحصول على اللوك «المات» (Matte) ضيفي ربع ملعقه صغيره من مسحوق الطمي وتخلط مع الألوان والمكونات الأساسية.

- تذوب المكونات الأساسية في الميكرويف لمدة 30 ثانية، ثم تزال ويضاف لها المكونات المطلوبة للحصول على اللون المفضل ويصب في علبة محكمة الغلق أوعلبة أحمر شفاه قديمة وتحفظ في الثلاجة لنصف ساعة حتى تتصلب وتصبح جاهزة للاستخدام الفوري لتتمتعي بأطلالة جميلة دوما.