حيل لاختيار السروال المناسب دون تجربته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 03:06 مساء

بسبب انتشار فيروس كورونا في وقتنا الحالي يخشى الجميع من الترد على محلات الملابس وقياس القطع لذلك نقدم لكِ 4 حيل سهلة التطبيق لتعرفي إن كان مقاس سروال الجينز مناسب لكِ من دون تجربته في المتجر والوقوف في صف الانتظار، تعرفي معنا على هذه الحيل وفقًا لموقع «جمالك».

لف سروال الجينز حول العنق
- خذي سروال الجينز، أغلقي الزر الأول، امسكيه عند أطراف الخصر ومن ثم قومي بلفه حول أسفل العنق.
إن تلامست أطراف خصر سروال الجينز أو اقتربت جدًّا من التلامس، فهذا يعني أن مقاس هذا البنطال مناسب لكِ. إذا لم تتلامس الأطراف فهذا يعني أن عليك اختيار سروال بمقاس أكبر أما إذا تلامست وتخطت الأطراف بعضها فهذا يعني أن عليك اختيار سروال بمقاس أصغر.

القياس بالذراع
- خذي سروال الجينز، أغلقي الزر الأول وحاولي أن تدخلي النصف السفلي من ذراعكِ (من الكوع إلى اليد) في داخله عند الخصر على أن تكون يدكِ مغلقة على شكل قبضة. إن اتسع هذا الجزء من ذراعكِ فيه، فهذا يعني أن سروال الجينز سيلائم جسمكِ. أما إذا لم تتسع يدك فهذا يعني أنه عليك اختيار مقاس أكبر. إذا اتسعت يدك ولاحظت أن هناك بعض الفراغ عند الجوانب فمن المفضل اختيار مقاس أصغر.

طول سروالكِ
- امسكي في كل يد الطرف السفلي لسروال الجينز ومن ثم افتحي ذراعيكِ إلى أقصى حدود. إن كان وسط السروال متوازياً مع ذقنكِ، فأنتِ اخترتِ سروال جينز ذا طول مناسب.

أدخلي يديك داخل السروال للتأكد من مقاسه
- قومي بإغلاق يدكِ على شكل قبضة ومن ثم مرريها من خصر السروال وحتى الأسفل. إن تمكنتِ من فعل ذلك من دون أي معاناة، هذا يعني أنكِ لن تجدي أي صعوبة في ارتداء هذا الجينز. أما إذا وجدتِ صعوبة في تحريك يديكِ فهذا يعني أن عليكِ اختيار المقاس الأكبر.

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