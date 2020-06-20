زيت الزيتون والأفوكادو لشعر صحي

يحتوي الأفوكادو على الكولاجين الذي يغذي أطراف الشعر ويقويها، بينما زيت الزيتون فهو غني بالفيتامينات مثل D، A، K، التي تحافظ على لمعان وصحة شعرك.

لهذا نقدم لك في خطوات بسيطة طريقة تحضير قناع زيت الزيتون والأفوكادو، حسب «فستاني».

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت زيت

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

طريقة تحضير القناع:

1- اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيتون.

２- بللي شعرك بالماء قبل وضع القناع.

３- ضعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة ساعة، ومن ثم اشطفي شعرك بالماء.

４- كرري الخليط مرة أسبوعيا للحصول على أطراف شعر قوية وصحية.