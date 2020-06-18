إيما واتسون عضوا في مجلس إدارة «كيرينغ» للسلع الفاخرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 04:02 مساء
إيما واتسون في العرض الأول لـ«بيوتي أند ذا بيست» في لوس أنجليس، 2 مارس 2017 (أ ف ب)

عيّنت الممثلة إيما واتسون التي عرفت خصوصا من خلال تأديتها شخصية «هيرميون غرانغر» في سلسلة أفلام «هاري بوتر»، واحدة من الأعضاء الثلاثة الجدد في مجلس إدارة مجموعة «كيرينغ» الفرنسية، الثلاثاء.

ووافق المساهمون في مجموعة «إي جي إم» على تعيين واتسون «30 عاما» إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «كريدي سويس» تيجارن تيارم ورئيس شركة «ديدي تشوتشنغ» جان ليو كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وفق «فرانس برس».

وقالت مجموعة «كيرينغ» التي تملك علامات تجارية، منها «غوتشي» و«إيف سان لوران» و«بوتيغا فينيتا» في بيان: «إيما واتسون من أكثر الممثلات شهرة في العالم ومعروفة بنشاطاتها الحقوقية على نطاق واسع».

وأضافت: «هي أيضا رائدة في الدفاع عن الأزياء المستدامة والترويج لها».

وفي العام 2019، كانت مجموعة «كيرينغ» تضم أكثر من 38 ألف موظف في أنحاء العالم. وبلغت قيمة مبيعاتها في العام الماضي 15.9 مليار يورو وبلغت أرباحها 2.3 مليار يورو.

ومنذ انتهاء سلسلة أفلام «هاري بوتر» في العام 2010، تابعت إيما واتسون مسيرتها في عالم السينما في موازاة عملها كناشطة في مجال حقوق المرأة.

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