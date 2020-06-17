قناع طبيعي لتنعيم الشعر بديلا للبروتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 03:24 مساء

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر لذلك عليكِ إدخاله في روتينك اليومي وفي السطور القادمة نقدم إليكِ طريقة استخدامه لتنعيم الشعر وترطيبه بديلاً للمواد الكيميائية تعرفي معنا على الطريقة وطبقيها بنفسك

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر بها، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين
كوب ماء صغير
ملعقة صغيرة من العسل
ملعقة صغيرة من خل التفاح

طريقة التحضير
- في وعاء صغير على النار، تقومين بوضع كوب صغير من المياه، وتتركينه حتى يغلي.
- تضيفين له ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، مع التقليب المستمر، وفور تماسك المكونات جيدًا، تُرفع عن النار، ويتم تركه حتى يبرد.
- تضعين بعدها ملعقة من العسل وملعقة من الخل الأبيض، وتقلبين المكونات معًا، ثم تضعينها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف وتغطيه، وتتركينه لمدة نصف ساعة تقريبًا، يتم غسله بعدها بالشامبو وتكرر هذه الطريق مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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