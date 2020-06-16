وليامز خليفة لمصممة فستان زفاف ميغن ماركل

متجر تابع لجيفنشي في 19 مارس 2020 في باريس (أ ف ب)

أعلنت دار الأزياء الفرنسية «جيفنشي» الأميركي ماثيو وليامز صاحب العلامة التجارية «أليكس» مديرا فنيا للدار، وستقدم المجموعة الأولى الذي سيشرف عليها في أكتوب.

وهو بذلك سيخلف البريطانية كلير وايت كيلير، التي صممت فستان زفاف ميغن ماركل، والتي كانت أول مديرة فنية تغادر جيفنشي التي استحوذت عليها مجموعة «إل في إتش أم» في أبريل.

وسيتولى ماثيو وليامز (34 عاما) مسؤولية التوجيه الإبداعي لمجموعات النساء والرجال في الدار.

وقالت جيفنشي إن مجموعتها التالية ستعرض في أكتوبر، كجزء من أسبوع الازياء للملابس الجاهزة للنساء.

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وسيواصل وليامز أيضا تصميم مجموعات لعلامته التجارية «أليكس» التي أطلقها في العام 2015.

ووعد وليامز في بيان «بإدخال جيفنشي عصرا جديدا قائما على الحداثة والشمولية» فيما عبّر عن سعادته للانضمام إلى هذه الدار العريقة. ويأتي تعيين ماثيو وليامز في وقت يفكر فيه المصممون في أزياء ما بعد فيروس كورونا، بحيث ستنظم أسابيع الموضة عبر الإنترنت في يوليو.