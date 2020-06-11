تعرفي إلى فوائد ماء الأرز للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:46 مساء
تعرفي إلى فوائد ماء الأرز للبشرة (أرشيفية:انترنت)

يتميز ماء الأرز بالعديد من الفوائد للبشرة، من أهمها رفع مستوى نعومة البشرة وشدها، ما يجعلها أكثر نضارة، ولهذا السبب يتم استخدامه كتونر للوجه.

كما أن ماء الأرز يساعد على علاج حبّ الشباب، ويعمل على تقليل الاحمرار المصاحب له، إضافة إلى كونه يمنع ظهور حب الشباب، ويسهم ماء الأرز بتفتيح لون البشرة.

أما عن فوائده للوجه الجاف، فهو يزيل القشور المتراكمة على سطح الجلد، ما يمنح البشرة الجافة ترطيبا ملائما ويجعلها أكثر إشراقا وجمالا، كما أن لماء الأرز فوائد للبشرة الدهنية، حيث إنه يساعد على إعادة التوازن للبشرة الدهنية ويقلل لمعانها، ويساعد على إزالة احمرار البشرة الرؤوس السوداء مع الاستخدام المتكرر، والتخفيف من ظهور حب الشباب والبثور.

ومن الممكن استخدام ماء الأرز كتونر للبشرة، من خلال تعبئته في علبة بخاخ ورشه على الوجه بشكل يومي، أما لتبييض البشرة، فعلينا أن ندلكها بماء الأرز، ونتركها حتى تجف، ولإزالة حب الشباب عن الوجه، من الممكن غمر قطعة قطن بماء الأرز، ومسح البشرة بها.

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