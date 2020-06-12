وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الأيدي

اسوداد اليدين مشكلة تعاني منها كثير من السيدات بسبب التعرض الدائم للشمس وأحيانا بسبب الجفاف الناتج من استخدام مواد كيماوية بشكل مستمر، وتبحث عن أي وصفة للتخلص منها، لذلك نقدم لك اليوم وصفات طبيعية من بيكربونات الصوديوم وغير مكلفة ولا تؤذي البشرة.

تعرفي إلى هذه الوصفات وطبقيها بنفسك، وذلك وفقا لموقع «بشرتي».

بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون

كل ما تحتاجين إليه لتطبيق هذه الوصفة هو خلط كمية متساوية من بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون، ومن ثم تدليك ظهر يديك بالخليط لمدة عشر دقائق ومن بعدها شطف بشرتك بالماء الفاتر وترطيبها بالمرطب المناسب.

بيكربونات الصوديوم والعسل

يعتبر العسل من أكثر المكونات الطبيعية فائدة للبشرة، قد لا يسهم في تبييض البشرة وحده، ولكنه يساعد في زيادة إشراقها والتخفيف من جفافها، وهذا يعتبر من الأسباب الرئيسية لاسوداد البشرة، وتعتبر إضافته إلى بيكربونات الصوديوم في الخلطات أمرا فعالا لتبييض البشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من العسل الطبيعي مع 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم، ومن ثم وزعيها على ظهر يديك بالتساوي مع التدليك واتركيها لمدة 20 ثانية قبل شطفها بالماء الفاتر.

بيكربونات الصوديوم والكركم وماء الورد

يعتبر الكركم من أقوى مكونات الطبيعة المبيضة للبشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من بودرة الكركم الطازجة وملعقتين من بيكربونات الصوديوم و4 ملاعق من لبن الزبادي، ومن ثم وزعي الخلطة على كامل يديك مع الفرك لمدة 6 دقائق ومن بعدها اتركيها 20 دقيقة أخرى لتمتصها البشرة، واشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر