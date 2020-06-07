الترمس طريقك لبشرة نضرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 03:36 مساء

يحتوي الترمس على عناصر مفيدة لجمال البشرة وتصفيتها من المشاكل والشوائب، فيساعد ماء الترمس على إزالة شعر البشرة الزائد لمختلف مناطق الجسم، والتقليل من ظهور حب شباب ويخلصك من آثار البقع والندب، كما يساعد الترمس على التخلص من الخلايا الجلدية الميتة والتالفة والمتضررة التي تتسببب بجعل البشرة خشنة، وتعمل على إنتاج خلايا جلدية جديدة نضرة وصحية خالية من المشاكل والعيوب، وله طرق كثيرة للاستخدام نوضح إليك بعضها اليوم، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

الترمس والأرز:
- وذلك من خلال استعمال مسحوق الترمس مع الأرز المطحون ومزجهما مع القليل من ماء الورد بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الجسم، وتدليك البشرة بلطف، وتكرارها مرة واحدة أسبوعيا، قبل الاستحمام.

الترمس والملح:
- مزج القليل من الترمس المطحون مع القليل من الملح بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الوجه، وتكرارها مرتين فى اليوم.

الترمس والليمون:
- خلط القليل من الترمس المطحون مع نصف كوب من عصير الليمون الطازج، ووضع المزيج على الجسم والوجه، وتدليك البشرة برفق، وتكرارها بشكل يومي.

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