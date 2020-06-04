نصائح للعناية بجمال وصحة الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 03:12 مساء
نصائح للعناية بجمال وصحة الأظافر (رشيفية:انترنت)

تحتاج الأظافر إلى عناية منتظمة، كي تبدو وجذابة، وتبدأ هذه العناية من تقليمها، حيث لا يجوز استخدام المقص أو المقصفة نظرا لإمكانية نشوء تشققات تؤدي بدورها إلى تقصف الأظافر.

وبدلا من ذلك ينبغي تقليم الأظافر بواسطة مِبرد زجاجي أو مِبرد تيفلون، ذي سمكة حبيبات تبلغ 150 على الأكثر، مع مراعاة استخدام مِبرد صقل بعد كل مرة يتم فيها تقليم الأظافر للحفاظ على حافة الظفر ملساء وحمايتها من التقصف، وفقا لموقع «24».

وللحصول على أظافر ملساء ينبغي العناية بها بشكل منتظم بواسطة كريمات اليد الغنية بالدهون ومواد الترطيب، كما يمكن تدليك الأظافر بواسطة زيت اللوز أو زيت الزيتون.

وعند إزالة طلاء الأظافر ينبغي مراعاة استخدام مزيل طلاء يخلو من مادة الأسيتون، نظرا لأن هذه المادة المذيبة تمتاز بمفعول شديد وتتسبب في جفاف الأظافر، ومن ثم تشققها.

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