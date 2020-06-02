تخلصي من حب الشباب بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 03:15 مساء

يعتبر حب الشباب من أكثر الحالات المرضية التي تصيب الجلد وتصيب النساء بالضيق أحيانا وخاصة إذا كانت المشكلة في بشرة الوجه.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة عن طريق استخدام الشاي الأخضر الذي يعد مضادا للبكتيريا والالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية.

ويكافح الشاي الأخضر ظهور علامات تقدم البشرة في السن مثل: التجاعيد، وبقع التقدم في العمر، ويقلل من أضرار أشعة الشمس تعرفي معنا على طريقة استخدامه لبشرة نضرة خالية من البثور وذلك وفقا لموقع «الموضوع».

طريقة الاستخدام
- ضع باكت الشاي الأخضر في ماء ساخن واستخدم منقوع الشاي الأخضر في دهن الوجه بواسطة قطنة.
- اترك المزيج على وجهك لمده 15 دقيقة ثم اغسل الوجه بماء دافئ وضع مرطبا للبشرة
- تكرر هذه العملية يوميا حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

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