الحلبة للتخلص من فراغات الشعر

تعاني العديد من السيدات من مشكلة فراغات الشعر وتبحث عن أي وسيلة تخلصها من هذه المشكلة.

لذلك نقدم إليك قناع الحلبة الذي يعمل على نمو الشعر وترطيبه وحمايته من التقصف، فتُحفز الحلبة بصيلات الشعر على النمو وتزيد من كثافة الشعر.

تعرفي إلى طريقة تطبيقه معنا وأعديه بنفسك.