الحلبة للتخلص من فراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 12:06 مساء

تعاني العديد من السيدات من مشكلة فراغات الشعر وتبحث عن أي وسيلة تخلصها من هذه المشكلة.

لذلك نقدم إليك قناع الحلبة الذي يعمل على نمو الشعر وترطيبه وحمايته من التقصف، فتُحفز الحلبة بصيلات الشعر على النمو وتزيد من كثافة الشعر.
تعرفي إلى طريقة تطبيقه معنا وأعديه بنفسك.

المكونات وطريقة التطبيق
امزجي نصف كوب من بذور الحلبة أو الحلبة المطحونة، مع ملعقة كبيرة من جل الصبار الألوفيرا، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وست نقاط من زيت الروزماري. وضعي هذا الماسك على شعرك لمدة 30 أو 40 دقيقة، ثُم اغسليه بالماء الفاتر. كرري الماسك مرة كل أسبوع لتحصلي على النتائج المطلوبة.

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