حضري المخمرية في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 11:51 صباحا

«المخمرية» هي عبارة عن خليط من الأعشاب الطبيعية التي يتم وضعها معًا لفترة طويلة وتخزينها حتى تختمر، ويتم استخدامها من أجل تعطير الجسم والشعر، وبداية استخدامها كان في دول الخليج، وأصبح يمكن خلطها مع الفازلين والكريمات المرطبة للبشرة ومنحه تعطيرًا مثاليًّا يمنع رائحة العرق.

اليوم نقدم لكِ طريقة تحضيرها من زبدة الشيا، لتعديها بنفسكِ في المنزل في خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «احكي».

في البداية، قومي بإذابة زبدة الشيا حتى تصبح سائلة، عن طريق حمام البخار، ثم ضعيها في وعاء مسطح فوق وعاء به ماء مغلي على نار متوسطة، واستمري في تقليبها حتى تذوب، ثم أطفئي النار، وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت اللوز، مع المسك السائل، وماء الورد، وزيت جوز الهند. اتركي المكونات بعيدًا عن النار، حتى تبرد، ثم اخلطيها معًا، حتى تحصلي على قوام كريمي، وابدئي في وضعها بأوعية زجاجية صغيرة، واستخدامها عند الحاجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي
رياضة محلية
«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو
ليبيا
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»