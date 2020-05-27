الأرز والنشا لتوحيد لون البشرة

خلال فصل الصيف وبسبب ارتفاع درجة الحرارة يعاني الكثير من مشكلة بقع البشرة الداكنة وعدم توحدها.

لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يعمل على توحيد لون البشرة، ويمكنك استخدامه على جميع مناطق الجسم تعرفي إليه معنا، وطبقيه بنفسك.