توجه جديد للمكياج بسبب ارتداء الكمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 02:41 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم كوريا الجنوبية، إرضاء جميع اتجاهات الجمال الجديدة، بمستقبل التجميل والمكياج في مرحلة ما بعد الإغلاق، وتطويعه بشكل أساسي ليتوافق مع انتشار أقنعة الوجه.

وبات التركيز في مجال تجميل الوجه من المدونين والخبراء في مجال التجميل على العينين، لأنهما الجزء الوحيد الظاهر من الوجه أثناء ارتداء الكمامة، وفق موقع «24».

حتى في الصين، أصبح مكياج العيون توجهًا رائجًا بشكل كبير جدًّا. فبعد إجراءات الحظر، ارتفعت مبيعات الكحل ومنتجات ظلال العيون بنسبة 40% في الصين.

تقول خبيرة المكياج أمبيكا بيلاي، «الفكرة هي تعديل مكياج العين لأن العيون ستكون الجزء الوحيد من الوجه الذي يمكن رؤيته. جربي الخطوط الملونة وملحقات الرموش والماسكارا».

من جهتها تقول خبيرة المكياج سميرة ساندهو: «سيصل توجه مكياج العيون المتبع في الشرق الأوسط إلى الهند. يعتمد هذا التوجه على الرموش الزائفة، والظلال البراقة، وألوان النيون، والبطانات الملونة، والماسكارا».

وبحسب خبير المكياج أنوج دوجرا، فإن الرموش المكثفة والماسكارا الملونة، خاصة الزرقاء ستكون هي الرائجة في الفترة المقبلة، وأضاف أن مكياج العيون سيعود إلى عصر بوليوود في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

ويقترح دوجرا استخدام ظل أسود للعينين لمنحهما مظهرًا بارزًا. وللحصول على مظهر احتفالي، يمكن إضافة بلورات أو لآلئ سواروفسكي أو وشم العين، بحسب ما ورد في جريدة «تايمز أوف إنديا أونلاين».

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