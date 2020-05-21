تعرفي إلى فوائد الصبار للبشرة

الصبار مثالي لجميع أنواع البشرة (أرشيفية:انترنت)

يعد الصبار مثاليا لجميع أنواع البشرة، لأنه يعمل على تهدئة الالتهابات، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشيخوخة.

كما أنه غني بفيتاميني E وK، ويساعد في التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة، في حين أن الأحماض الدهنية الأساسية مثل لينوليك وحمض الأوليك التي يحتويها، تشد المسام وتجعل الوجه ناعما ولا تشوبه شائبة.

فوائد الصبار للبشرة

يحتوي الصبار على الفلافونويدات المضادة للالتهابات، وهي مثالية لعلاج أي عيوب أو بقع الكامنة تحت سطح البشرة. كما يمكنك استخدامه لتهدئة وتبريد حروق الشمس والتخفيف من أي إزعاج.

ويمكنك استخدام زيت الصبار على الوجه ليساعد في علاج حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة، وهذا يعني أنه ليس هناك خطر من انسداد المسام. يمكنك تطبيق هذا الزيت وحده أو إضافة بضع قطرات إلى مرطب المعتاد الخاص بك حتى تحصل على بعض التغذية أيضا.

والصبار لديه مستويات عالية من فيتامين E، والمعروف أنه يساعد على إبقاء الوجه أكثر شبابا. كما تعمل الأحماض الدهنية المعروفة باسم اللينوليك، على نمو الخلايا الجديدة للحفاظ على إشراق الوجه. ببساطة يمكنك استخدام جل الصبار على الوجه وشطفه بعد عشر دقائق أو يمكنك تطبيق بعض القطرات من زيت الصبار وتركه دون شطف.

والصبار غني بالكثير من المواد المضادة للأكسدة، التي تحمي الوجه من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، حتى إنها تعمل على مكافحة الشيخوخة والتجاعيد. لهذا يمكنك تدليك زيت الصبار على وجهك مرة في اليوم لتتمتعي بالعديد من الفوائد الأخرى.