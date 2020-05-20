تخلصي من قشرة الشعر على طريقة فرح دوكاي

مشكلة القشرة هي المشكلة الأكثر إزعاجاً لكل سيدة وذلك لأنه من الصعب إخفاء القشرة مهما حاولنا، وستكشفها أكتافنا ببساطة.

لذلك نجد بأن اللون الأسود والألوان الداكنة هي الألوان التي يبتعد عنها كل من يعانون القشرة، وذلك لأنها تكشف مباشرة عن ذرات القشرة البيضاء التي تتساقط من الشعر.

في فصل الصيف والظروف المناخية الجافة تصبح السيطرة على القشرة أكثر صعوبة فجفاف البشرة يعتبر أحد أسباب تشكل القشرة، بالإضافة إلى العديد من مشاكل القشرة الأخرى مثل حساسية قشرة الرأس تجاه أنواع محددة من المستحضرات أو تراكم الزيوت والأوساخ على خلايا قشرة الرأس مما يسبب انسدادها، حيث تتجمع خلايا البشرة الميتة فوق بعضها وتتساقط على شكل قشرة بيضاء.

لكن الطبيعة لم تترك مشكلة إلا وقدمت لك الحل لها، وبدورها وجدت مدونة الجمال الشهيرة عالمياً فرح دوكاي الوصفة الطبيعية الأمثل لمشكلة القشرة.

وتعتمد وصفة فرح دوكاي لعلاج القشرة على مكونات طبيعية تماماً، ولتحضيرها املئي عبوة بخاخ الشعر حتى النصف بالماء، وأضيفي له ملعقة من خل التفاح الطازج والقرفة المطحونة بالقدر الذي تحبين، ثم املئي نصف الكأس الباقي بعصير التفاح الطازج، وتأكدي من أنه عصير طبيعي وطازج وليس من العصائر الجاهزة المركزة.

رجي العبوة جيداً وها أنت قد حضرت الدواء الطبيعي لعلاج القشرة .

تنصحك فرح دوكاي باستخدام بخاخ الشعر على قشرة الرأس مرة واحدة أسبوعياً، ليكون المرحلة الأخيرة من مراحل غسل الشعر. بخي المزيج على قشرة الرأس وافركيها جيداً ثم اغسلي شعرك بالماء فقط وستختفي القشرة من أول استخدام.