قناع الشاي الأخضر لبشرة نضرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 02:02 مساء

يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من الفيتامينات، إلى جانب المعادن الأخرى الذي يمكن أن تساعدك في ترطيب البشرة بطريقة طبيعية سهلة وبسيطة للغاية.

إليك قناعان من الشاي الأخضر مع مكونات بسيطة أخرى طبيعية، ستمنح بشرتك الصحة والنضارة، حسب «فستاني».

قناع الشاي الأخضر والنعناع
تساعدك هذه الوصفة في تهدئة البشرة إن كانت تعاني من تهيج فستكون رائعة عند التطبيق. كما أنها تمنحك بشرة ناعمة خاصة وأنها تحتوي على العسل والشاي الأخضر الذي سيساعدك في ترطيب الوجه بطريقة رائعة.

١- اخلطي ٢ ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع ٢ ملعقة كبيرة من النعناع المفروم وملعقة كبيرة عسل نحل.

٢- بعد أن يصبح الخليط ناعما ضعيه على بشرتك لمدة ٢٠ دقيقة.

٣- اغسلي الوجه بالماء البارد ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع الشاي الأخضر والليمون
تعد هذه الوصفة سحرية لمن تعاني من ظهور علامات تقدم البشرة فهي تساعد في تقليلها بطريقة بسيطة وفي نفس الوقت تساهم في تهدئة البشرة وترطيبها.

١- اخلطي ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع ملعقة كبيرة عصير ليمون.

٢- ضعي الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العينين والفم.

٣- اتركي الخليط لمدة ١٠ دقائق واغسلي الوجه بالماء البارد ويمكن تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع فقط.

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