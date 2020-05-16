فتحي بشرتك في ثلاثة أيام مع هذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 03:45 مساء

نُقدِّم إليكِ خلطة لتفتيح البشرة في ثلاثة أيام، تعرَّفي إليها معنا واستخدميها قبل قدوم عيد الفطر المبارك لتستمتعي بإطلالة مميزة، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات:
- نصف ثمرة خيار.
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
- ربع كأس من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات معًا في الخلاط الكهربائي للحصول على خليط متجانس، ثم ضعي هذا الخليط على البشرة. ولكن يجب تنظيف البشرة جيدًا قبل استعمال هذا الخليط، وذلك عن طريق غسلها بالمياه الدافئة والصابون، وبعد ذلك قومي بتدليك البشرة بشكل لطيف.

- عليكِ ترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم غسله بالماء البارد، مع تكرار هذه الخلطة مرتين يوميًّا وفي خلال ثلاثة أيام ستلاحظين الفرق.

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