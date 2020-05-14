العناية باليدين بعد تكرار عملية التعقيم اليومية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 02:11 مساء
العناية باليدين بعد تكرار عملية التعقيم اليومية (أرشيفية:انترنت)

يشكل تكرار الغسل والتعقيم في زمن «كورونا» إجهادا شديدا لليدين، ويتسبب في جفافهما وتعرضهما للتشقق، لذا ينبغي العناية باليدين بواسطة الكريمات المرطبة.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي أنه من الأفضل استخدام صابون ذي أُس هيدروجيني «pH» متعادل يبلغ 5.5؛ حيث تعد هذه القيمة لطيفة على البشرة، وفقا لموقع «24».

وأضافت مورس-كاربي أنه ينبغي العناية باليدين بعد الغسل والتعقيم من أجل تدعيم حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، بواسطة الكريمات المحتوية على مواد ترطيب مثل زبدة الشيا أو حمض الهيالورونيك أو اليوريا أو الجليسرين.

ومن جانبه أشار خبير التجميل الألماني، مارتن روبمان، إلى أن البشرة المجهدة للغاية تحتاج إلى عناية مكثفة مثل حمام زيت الجوجوبا؛ حيث يتم وضع الزيت على سطح اليد وتركه لمدة عشر دقائق تقريبا ليؤتي مفعوله، وبعد ذلك يتم تدليك البشرة بالزيت الزائد.

وكبديل يمكن أيضا غمس اليدين في وعاء مملوء بزيت زيتون أو زيت لوز دافئ لمدة عشر دقائق، وبعد هذا الحمام يتم ترك الزيت على اليد لمدة عشر دقائق أخرى قبل تجفيف اليدين.

ويعد حمام الشاي الأسود من الإمكانات الجيدة للعناية ببشرة اليد المجهدة، ولهذا الغرض يتم غلي جرعة عالية من الشاي الأسود لمدة 20 دقيقة، ثم ترك الشاي يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة مناسبة لليد، ويتم غمس اليدين في الوعاء لمدة عشر دقائق تقريبا، ثم تدليك اليدين بكريم غني بالدهون.

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