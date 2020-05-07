أسبوع الموضة المقبل في باريس عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:50 صباحا
من عرض أزياء دار لوي فويتون في باريس (أ ف ب)


سيكون أسبوع الموضة المقبل في باريس مكرسا لأزياء الرجال عبر الإنترنت بين التاسع من يوليو والثالث عشر منه، على ما ذكر اتحاد الأزياء الراقية والموضة.

وستقدم مجموعات الملابس الرجالية الجاهزة لربيع-صيف 2021 «على شكل فيلم أو مقاطع مصورة» على منصة إلكترونية خاصة «مع الإبقاء على مبدأ البرنامج الرسمي» على ما أوضح الاتحاد في بيان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبسبب وباء «كوفيد-19»، ألغي أسبوع الموضة للملابس الجاهزة «23-28 يونيو» والأزياء الراقية «5 إلى 9 يوليو»، وبسبب التغييرات الحاصلة مع فيروس «كورونا المستجد»، يفكر المصممون بمرحلة ما بعد الوباء.

وكان المدير الفني لدار «إيف سان لوران» أنطوني فاكارلو أعلن أن الدار انسحبت من أسبوع باريس للموضة 2020 مفضلة تصميم المجموعات وعرضها بوتيرتها الخاصة مع التركيز على «علاقتها بالأفراد ويومياتهم».

ودعا المصمم الإيطالي، جورجيو أرماني، الذي يقدم مجموعاته للملابس الجاهزة في ميلانو وللأزياء الراقية في باريس، في مارس إلى «التخلي عن كل ما هو غير مهم».

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