طرق اختيار المرطب المناسب للبشرة

يعدّ الكريم المرطّب من المستحضرات الأساسيّة للعناية بالبشرة والحفاظ على جاذبيتها ونضارتها، إلّا أنّ بعض النساء يجهلن كيفيّة اختيار المرطب المناسب لبشرتهنّ. لذلك نقدم إليك طريقة إختيار المرطب المثالي لكلّ نوع بشرة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

البشرة الدهنيّة

- إذا كنت صاحبة بشرة دهنيّة اتجهي نحو كريمات الترطيب الخالية من الزيوت، والتي ترتكز على قاعدة مائيّة ومكونات طبيعيّة. كما يفضّل أن يحتوي الكريم على عناصر مغذّية للبشرة وذات تركيبة كثيفة ومثالية لتوفير أفضل ترطيب لها.

البشرة الجافة

- يعدّ الكريم المرطب ذات القوام السميك والتركيبة التي تحتوي على عناصر على غرار الجليسرين، حمض الهيالورونيك، البروتينات والزيوت الطبيعية من أفضل الخيارات للبشرة الجافة. ويستحسن ترطيب البشرة الجافة مرّتين يومياً وحمايتها قدر المستطاع من أشعة الشمس عبر تطبيق الكريم المرطب وغير من العناصر الخارجية التي قد تضرها على غرار البرودة العالية.

البشرة الحساسة

- تعتبر البشرة الحساسة من أكثر أنواع البشرة عرضة للتهيّج والاحمرار، لذلك يجب الانتباه عند اختيار المستحضرات الخاصة بها وخصوصاً الكريم المرطب. وننصحك هنا باعتماد كريم خالٍ تماماً المواد الكيميائية والروائح ويرتكز في الوقت عينه على عناصر طبيعية ومهدئة للجلد.

البشرة المختلطة

- تجمع البشرة المختلطة ما بين خصائص البشرة الجافة والدهنيّة. وننصحك باختيار كريم مرطب ذات قاعدة مائية وخالية قدر المستطاع من الزيوت بغية ترطيب هذا النوع من البشرة دون التأثير سلبياً على نضارتها أو تعزيز كمية الزيوت التي غالباً ما تظهر عند الجبين، الأنف والذقن.

البشرة العادية

- تحتاج البشرة العادية على غرار غيرها من أنواع البشرة للعناية والترطيب يومياً بغية الحفاظ على نضارتها وليونتها، ويستحسن هنا اختيار كريم مرطب ذات تركيبة لطيفة، خفيفة ومغذّية في الوقت عينه.