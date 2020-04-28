الجزر بديل للبوتوكس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 11:25 صباحا

يلجأ الكثير من السيدات لاستخدام البوتوكس للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في السن التي تظهر على الوجه واليوم نقدم اليكي بديل صحي و طبيعي وآمن لهذه المنتجات، والذي سيعطي لبشرتك مظهرًا جذابًا ولامعًا، وسيقضي على التجاعيد نهائيًا بأستخدام الجزر وذلك وفقا لموقع «الموضوع»..

فالجزر يحتوي على البيتا كاروتين، وهي المادة التي تمنح بعض أنواع الخضروات والفواكه اللون البرتقالي، ويعمل الجسم على تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، إضافة إلى أنه مضاد أكسدة طبيعي، يُعزز من صحة البشرة ونضارتها ويقضي على التجاعيد، ويعمل على إزالة الجلد الميت، ويقضي على التصبغات الموجودة في البشرة ويوحد لونها اليكي طرق استخدامة لعلاج بشرتك كبديل للبوتوكس.

الجزر للبشرة الجافة
- اسلقي بعضًا من حبات الجزر الذي تحتاجينه على بشرتك، ثم اهرسي هذا الخليط بواسطة شوكة، حتي يصبح قوامه مثل العجينة، ضعي ملعقة كبيرة من العسل إلى هريس الجزر، واخلطيه جيدًا، طبقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك جيدًا بالماء، يمكنكِ استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

الجزر للتخلص من حب الشباب
- اهرسي الجزر مع ملعقة من الحليب، وامزجي الخليط جيدًا، وطبقيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ويمكنكِ تطبيق هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع.

للتخلص من التجاعيد
-اهرسي الجزر مع ملعقة كبيرة من القشدة، وملعقة كبيرة من النشا، امزجي الخليط جيدًا، وضعيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ويمكنكِ تطبيق هذا الماسك 4 مرات في الأسبوع.
وبذلك تكوني حققتي عناية متكاملة لبشرتك وتمتعي ببشرة نضرة وصافية دوما.

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