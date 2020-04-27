حمية غذائية تفقدك 10 كيلو غرامات في رمضان

هل تحلمين بفقدان 10 كيلو غرامات من وزنك في شهر واحد، الفرصة متاحة أمامك خلال شهر رمضان.

إليك ما يمكن تسميته «حمية شهر رمضان»، بحسب مجلة «رجيم»، وكل ما عليك فعله اتباعه.

ثلاثة أساسيات للرجيم:

- المشي يوميًا على الأقل ساعة والقيام بحركات رياضية نصف ساعة يوميًا.

- شرب المياه من لترين إلى ثلاثة لترات.

- الالتزام بيوم الراحة وهو كل 6 أيام من الحمية.

البرنامج الغذائي:

السحور

علبة زبادي

كوب مغلي النعناع بملعقة عسل

كوبا ماء

ثمرة تفاح أو ثمرة موز

الإفطار

كوبا ماء + كوب حليب + 7 تمرات.

ننتظر نصف ساعة

حساء خضراوات

ربع دجاجة أو قطعة صغيرة لحم أو 200 غرام سمك

سلطة طبق كبير

قطعة خبز صغيرة أو 5 ملاعق أرز.

يمكنك شرب شاي أو عصائر طبيعية غير محلاة في أي وقت من اليوم عند إحساسك بالجوع.