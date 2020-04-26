متى وكيف تهتمي ببشرتك في رمضان؟

في شهر رمضان، تتعرض البشرة للجفاف لقلة ما نتناوله من ماء خلال فترة الصيام، وهو ما يضر بالبشرة.

ومع ذلك فأنتِ قادرة على ترطيب بشرتك باستمرار وتعويض نقص السوائل بشرب الماء النقي، إضافة إلى تطبيق أقنعة الترطيب الطبيعية، حسب «بشرتك. كوم».

ويعتبر التوقيت الأمثل لتطبيق أقنعة الترطيب قبل ساعتين أو 3 ساعات من موعد الإفطار، فهذا التوقيت تكونين منشغلة فيه بالمطبخ أي بالأغلب في المنزل، وكما تكون بشرتك جفت نظرًا للمدة الطويلة لانقطاع الماء والغذاء عنها.

ولذلك ننصحك عند التوجه للمطبخ للبدء بإعداد وجبة الإفطار بأن تحضري أيا من هذه الأقنعة المرطبة وتطبقيها على بشرتك، ومن ثم تحضري الطعام على مهل، وإليك أحد أهم الأقنعة المناسبة.

جل الصبار والشوفان

يساعد الصبار بشكل كبير على ترطيب البشرة الجافة وكذلك ألياف الشوفان،

امزجي ملعقة من جل الصبار الطازج مع ملعقة من بودرة الشوفان، ومن ثم دلكي بشرتك بالخليط لمدة 20 دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر والحصول على بشرة مشرقة ومتألقة.