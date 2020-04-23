تعرفي على فوائد زيت بذور الكاميليا للبشرة

تعرفي على فوائد زيت بذور الكاميليا للبشرة (أرشيفية:انترنت)

يعد زيت بذور الكاميليا من وشباب الزيوت المهمة لصحة و نضارة البشرة، فهو معروف بخواصه التى تحارب الجفاف والتجاعيد والتهيج.

زيت بذور الكاميليا غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وحمض الزيتيك والبوليفينولات، كما أنه يعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لمجلة «إن ستايل».

وبفضل هذه المزايا يعمل الزيت على تهدئة البشرة المجهدة ويمنحها مظهراً مشدوداً ونضراً يشع إشراقاً وحيوية وملمساً ناعماً كالحرير.

ويعد هذا الزيت مناسباً لكل أنواع البشرة، حتى الدهنية نظراً لأنه لا يتسبب في ظهور الشوائب بالبشرة، وفقا لموقع «24».

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية ينبغي استعمال زيت بذور الكاميليا صباحاً ومساءً على بشرة نظيفة.