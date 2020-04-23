تعرفي على فوائد زيت بذور الكاميليا للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 02:07 مساء
تعرفي على فوائد زيت بذور الكاميليا للبشرة (أرشيفية:انترنت)

يعد زيت بذور الكاميليا من وشباب الزيوت المهمة لصحة و نضارة البشرة، فهو معروف بخواصه التى تحارب الجفاف والتجاعيد والتهيج.

زيت بذور الكاميليا غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وحمض الزيتيك والبوليفينولات، كما أنه يعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لمجلة «إن ستايل».

وبفضل هذه المزايا يعمل الزيت على تهدئة البشرة المجهدة ويمنحها مظهراً مشدوداً ونضراً يشع إشراقاً وحيوية وملمساً ناعماً كالحرير.

ويعد هذا الزيت مناسباً لكل أنواع البشرة، حتى الدهنية نظراً لأنه لا يتسبب في ظهور الشوائب بالبشرة، وفقا لموقع «24».

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية ينبغي استعمال زيت بذور الكاميليا صباحاً ومساءً على بشرة نظيفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا
ليبيا
«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
بومطاري يوضح حقيقة تقديمه شكوى ضد الصديق الكبير إلى النائب العام
ليبيا
«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لافروف يعرب عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»