غسول طبيعي لحماية البشرة من الخطوط الرفيعة والتجاعيد

تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نقدم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «جمالك».