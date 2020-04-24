لفقد الوزن خلال شهر رمضان اتبع النصائح التالية

على الرغم من أن شهر رمضان المبارك فرصة لفقد الوزن الزائد، إلا أن الكثير منا يخرج من رمضان بوزن زائد بسبب الإفراط في الحلويات والعصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر لذلك نقدم إليكم بعض النصائح السهلة التطبيق لخسارة الوزن خلال الشهر الكريم تعرفوا عليها معنا وفقا لموقع «موضوع. كوم».

تناول طعام الإفطار على فترات

- يمكن للصائم أن يفطر عند الأذان بتمرة وكوب من اللبن الخفيف، ثم يتجه للصلاة وبعدها تكون المعدة قد تعودت على وجود الطعام بها، وبعدها يعود ليتناول كمية قليلة من الطعام.

مضغ الطعام بشكلٍ جيد

- تناول الطعام بسرعة يجعلك تأكل أكبر كمية من الممكن أن تجدها أمامك دون حتى أن تشعر أنك قد أوشكت على الشبع.

ابتعد عن تناول الحلويات

-لا بأس بقطعة واحدة من الحلويات المعدة منزليًا أو تلك التي تأتي جاهزة من السوق، ولكن يجب الحذر بشأن هذه القطعة فلا تشرب معها العصير أو يمكنك التحرك أو الجري أو ممارسة الرياضة بعدها حتى تتخلص من كمية السعرات الحرارية التي دخلت جسمك بسبب هذه القطعة.

ممارسة الرياضة أو المشي بعد الإفطار

- الكثير منا يشعر بالخمول وعدم القدرة على الحركة نتيجة أن الجسم كان طوال النهار خاليًا من الطعام، وبعد المغرب تمتلئ أجسادنا، لذلك لا بدّ من طريقة للتخفيف من حدة الجسم، وهذه الطريقة ليست النوم بكل تأكيد، لذلك لا بدّ من المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة سواء في البيت أو حتى في الخارج.

تناول الخضار والفواكه في وجبة الإفطار والسحور

- تناول هذه الأطعمة يجعلها تأخذ حيزًا كبيرًا في معدتك، كما أنها تساعدك في الحصول على كمية قليلة من الطعام، خاصة إن كان يحتوي على السكريات أو الزيوت وغيرها، والخضراوات والفواكه من الأطعمة المحتوية على نسبة كبيرة من الماء الذي يطرد السموم ويساعد في الوصول بالجسم لحد الشبع والراحة والنظافة الداخلية.

قلل من تناول المشروبات الغازية والكافيين

- المشروبات الغازية في تركيبها تحتوي على نسبة مركزة من السكريات، كما أنّها ترهق الجسم، وتسبب نوعًا من عدم القدرة على الحركة والانتفاخ، وأيضًا تؤدي إلى هشاشة العظام التي تسبب تكسرًا للعظام بصورة كبيرة، ولها التأثيرات السلبية على الجسم في الوقت الحالي والمستقبلي، كما أنّ المشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤدي إلى حدوث مشكلة صحية كبيرة جدًا نظرًا لأنّها تؤدّي إلى التنبّه طوال اليوم، وبذلك يصعب الحصول على القسط الكافي من النوم والراحة.