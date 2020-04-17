تخلصي من جل الأظافر منزليا بهذه الطريقة

في ظل ظروف حظر التجول والحجر الصحي وتعذر الذهاب إلى صالونات التجميل، قد تحتاجين إلى التخلص من مانيكر الأظافر الجل، الذي يستحيل إزالته بمزيل المانيكير العادي.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة منزلية سهلة التطبيق للتخلص منه تمامًا مثل صالونات التجميل.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لخبيرة التجميل دينا هلال.

ما هو المناكير الجل

يأتي المناكير الجل متوافرًا بالعديد والعديد من الألوان اللامحدودة ليناسب كل الأذواق، قوامه ناعم وسلس جدًّا، الأمر الذي يجعله سهل التطبيق، حيث إنه لا يتكتل على الأظافر أثناء وضعه مثل المناكير العادي، كما أنه يجف بشكل سريع جدًّا في غضون 30 ثانية، وما يميز المناكير الجل هو أنه يدوم لمدة أسبوعين أو أكثر دون أن يفسد مظهره، بل على العكس يكون شكل الأظافر طبيعيًّا وغير متشقق.

كيفية إزالة المناكير الجل في المنزل

- بواسطة المبرد الخشبي، قومي ببرد سطح أظافركِ اللامع الذي يغطيه المناكير الجل، وبعد أن تزيلي الطبقة اللامعة كاملة وتصلي إلى منطقة جافة، ابعدي المبرد تمامًا حتى لا تؤذي أظافركِ الأصلية.

- ضعي كمية مناسبة من الأسيتون على قطعة من القطن، بعدها طبقي القطنة على أظفوركِ، ولفي المنطقة باستخدام الشريط اللاصق حتى تثبت القطنة تمامًا على الأظفور.

- بعد مرور 15 دقيقة، أزيلي القطن، وقومي بتنظيف المنطقة المحيطة بالأظفور بواسطة القطعة الخشبية المخصصة لإزالة اللحم المحيط بالأظفور، وأزيلي زوائد المناكير الموجودة، وفي حال كان المناكير الجل لا يزال على أظافركِ، قومي بتكرار عملية القطنة المبلل بالأسيتون، وبعد مرور 7 دقائق أزيليها.

- بعد أن تزيلي كل المناكير عن أظافركِ، قومي بغسل يديكِ جيدًا بالماء والصابون، جففيها جيدًا، بعدها قومي بتطبيق أي نوع ترغبين به من الزيت المرطب على المنطقة المحيطة بالأظفور حتى لا تجف بسبب الأسيتون.