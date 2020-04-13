احذري تعريض الإكسسوارات للعطور ومستحضرات التجميل

تعشق الفتيات ارتداء الإكسسوارات من أجل الحصول على قطعة تمنحهن إطلالة مميزة، تلائم المناسبة التي تحضرها أو خلال أوقات اليوم المختلفة.

لذا من الطبيعي أن يكون هدفهن هو الحفاظ على الإكسسوارات من التلف لأطول فترة ممكنة، حسب «فستاني».

وإليك نصيحة مهمة: لا تعرضي الإكسسوارات للعطور أو مستحضرات التجميل.

انتبهي:

فهناك خطأ شائع نقع فيه كثيراً هو أننا نقوم بتطبيق العطر على بشرتنا عند ارتداء الإكسسوارات.

وفور تناثر رذاذ العطر على السلسلة أو الخاتم أو أي قطعة أخرى يبدأ لونها يتأثر وتتلف سريعاً.

لذا ننصحك بتجنب القيام بهذا، واجعلي الإكسسوارات آخر شيء ترتدينه قبل الخروج من المنزل.

الأمر ذاته ينطبق على حفظ الإكسسوارات بجانب مستحضرات العناية بالبشرة، والتي أيضاً تساهم بشكل كبير في تغير لونها.

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