خطوات بسيطة لترطيب البشرة خلال العزل

(أرشيفية: الإنترنت)

يعد الترطيب من أهم عوامل العناية بصحة البشرة ونضارتها، نقدم إليك اليوم بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على صحة وترطيب بشرتك في المنزل، وفقا لموقع «24».

1- شرب الماء

يحافظ الماء على مرونة العضلات لاستخراج الطاقة، مما يجعلنا نشيطين، وكلما زادت كمية الماء التي نتناولها، ازداد طرح الجسم للفضلات والسموم عبر التعرق، وهذا يسهم بدوره في تنقية البشرة والحفاظ على رطوبتها.

2- استخدام مرطب مناسب

لا يمكنك استخدام مرطب الشتاء حاليا، لأن المناخ أصبح أكثر دفئا، لذا يجب عليك استخدام مرطبات خفيفة مصممة لفصل الصيف، لأنها تساعد الجلد على التنفس ومنع نشوء البثور.

3- دعي الفاكهة تقوم بعملها

تعتبر الفاكهة مصدرا طبيعيا مغذيا ومرطباً للبشرة، وتشمل الفاكهة التي تساعد على ترطيب البشرة، البطيخ والموز والعنب والرمان، ولا توفر الفاكهة الفيتامينات فحسب وإنما تزود البشرة بمضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحتها.