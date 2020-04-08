بديل منزلي طبيعي لـ«البوتوكس»

إليك بديلا طبيعيا لـ«البوتوكس» يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

تعد المكونات الطبيعية هي البديل المناسب لكريمات التجاعيد ومستحضرات مقاومة الشيخوخة، واليوم نقدم إليك بديلا طبيعيا لـ«البوتوكس»، وهو بذور الشيا، التي أثبتت الدراسات العملية أنها من أغنى المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية، والكالسيوم والفيتامينات الحيوية.

لذلك نقدِّم إليكِ قناع بذرة الشيا وزيت الزيتون لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تعرَّفي معنا إلى طريقة تطبيقه وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

- تنقع بذور الشيا في الماء طوال الليل ثم تصفى جيدًا في الصباح التالي وتطحن جيدًا.

- اخلطي مسحوق بذور الشيا المطحونة مع زيت الزيتون للحصول على خليط متجانس.

- يوزع الخليط الناتج على أماكن التجاعيد والخطوط الدقيقة وتترك حتى 10 دقائق قبل أن تشطف البشرة بالماء الدافئ.

- يستخدم ذلك الخليط على البشرة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.