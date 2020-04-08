بديل منزلي طبيعي لـ«البوتوكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 04:49 مساء

إليك بديلا طبيعيا لـ«البوتوكس» يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.
تعد المكونات الطبيعية هي البديل المناسب لكريمات التجاعيد ومستحضرات مقاومة الشيخوخة، واليوم نقدم إليك بديلا طبيعيا لـ«البوتوكس»، وهو بذور الشيا، التي أثبتت الدراسات العملية أنها من أغنى المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية، والكالسيوم والفيتامينات الحيوية.
لذلك نقدِّم إليكِ قناع بذرة الشيا وزيت الزيتون لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تعرَّفي معنا إلى طريقة تطبيقه وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير
- تنقع بذور الشيا في الماء طوال الليل ثم تصفى جيدًا في الصباح التالي وتطحن جيدًا.
- اخلطي مسحوق بذور الشيا المطحونة مع زيت الزيتون للحصول على خليط متجانس.
- يوزع الخليط الناتج على أماكن التجاعيد والخطوط الدقيقة وتترك حتى 10 دقائق قبل أن تشطف البشرة بالماء الدافئ.
- يستخدم ذلك الخليط على البشرة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني