«كريستيان ديور» تنتج كمامات لدعم جهود محاربة «كورونا»

ستنتج «ديور» معدات الحماية في مصنع في بريتاني بشمال فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت دار «كريستيان ديور» الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية، الثلاثاء، أن إحدى وحداتها بدأت في إنتاج كمامات للعاملين في متاجر السوبر ماركت وغيرها من القطاعات التي لا تزال تعمل أثناء تفشي فيروس «كورونا».

وستنتج «ديور» المملوكة لشركة «إل.في.إم.إتش» معدات الحماية في مصنع في بريتاني بشمال فرنسا، عادة ما ينتج ملابس أطفال راقية، لكن سيقوم بهذا العمل متطوعون، وفق «رويترز».

وجرى إغلاق جميع مواقع الإنتاج الأخرى التابعة لـ«ديور».

وأشارت الدار إلى أنه سيتم التبرع بالكمامات للعاملين في وظائف رئيسية مثل النقل أو توزيع الأغذية.