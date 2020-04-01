طريقة قص الغرة في المنزل

سنطلعكِ اليوم عن طريقة قص غرة الشعر بنفسك لكي لا تنتظري انتهاء حظر التجول وفتح صالونات التجميل من جديد، حتى ترتّبي شعركِ.

هناك طريقتان للقيام بقص الغرة بشكل صحيح تعرف عليهما معنا وفقا لموقع «أنوثة».

الأولى:

- بإمكانكِ فرد شعركِ من الأمام بشكلٍ متساوٍ عند منتصف حاجبيكِ، تبليل الخصلة وتمشيطها جيداً. بعدها، التقطي الخصلة بين إصبع السبابة وإصبع الأوسط وامسكيها جيداً بشكل مستقيم عند قصها، ثمّ بطرف المقص قومي بترتيب أطراف الغرة.