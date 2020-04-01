طريقة قص الغرة في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 02:15 مساء

سنطلعكِ اليوم عن طريقة قص غرة الشعر بنفسك لكي لا تنتظري انتهاء حظر التجول وفتح صالونات التجميل من جديد، حتى ترتّبي شعركِ.
هناك طريقتان للقيام بقص الغرة بشكل صحيح تعرف عليهما معنا وفقا لموقع «أنوثة».

الأولى:
- بإمكانكِ فرد شعركِ من الأمام بشكلٍ متساوٍ عند منتصف حاجبيكِ، تبليل الخصلة وتمشيطها جيداً. بعدها، التقطي الخصلة بين إصبع السبابة وإصبع الأوسط وامسكيها جيداً بشكل مستقيم عند قصها، ثمّ بطرف المقص قومي بترتيب أطراف الغرة.

الثانية:
- هناك طريقة أخرى لقص الغرة، تقتضي بفرد شعركِ من الأمام بشكلٍ متساوٍ عند منتصف كلّ من حاجبيكِ، ثمّ تبليل هذه الخصلة بواسطة الماء ولفّها جيّداً قبل القص كي تحصلي على قصّة متدرّجة من الأمام. أمّا إذا كنتِ صاحبة شعر مجعّد، فيجب أن تقصّي الخصلة بشكل متساو مع ذقنكِ.

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