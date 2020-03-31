6 طرق للعناية بالبشرة من الداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 02:35 مساء

يعتبر تنظيف البشرة من الخارج والداخل أيضاً من الخطوات الأساسيّة للحفاظ على نضارتها وجاذبيّتها.

لذلك نقدم إليك مجموعة من النصائح الضروريّة لتنظيف بشرتك من الداخل في 6 نقاط تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

- اشربي كميّة كافية من الماء تتراوح ما بين 8 و12 كوباً يومياً، فللماء دور أساسيّ وفعّال في تنظيف بشرتك خصوصاً من الداخل والقضاء على الأوساخ والسموم التي تؤثّر سلبياً على جذابيتها وتحدّ من نقاوتها بشكل ملحوظ.

- طبّقي نظاماً غذائيّاً متوازناً وصحيّاً يرتكز على السوائل، الفواكه والخضراوات خصوصاً الغنيّة بالماء، إذ تنعكس بشكل إيجابيّ جداً على نضارة بشرتك وصحتها. وتفادي قدر المستطاع الأطعمة المقليّة والغنيّة بالدهون التي تعزّز ظهور الشوائب، الزيوت والبثور على بشرتك.

- قشّري بشرتك مرّة كلّ أسبوعين تقريباً مستخدمة كريماً مقشراً ذات تركيبة لطيفة ومناسبة لنوعيّة بشرتك، بغية القضاء على الأوساخ والجلد الميت المكدس عليها والذي غالباً ما يتسرّب إلى مسامها ويؤثّر سلبياً على نظافتها من الخارج والداخل أيضاً.

- نظّفي بشرتك مرّتين يومياً صباحاً وقبل الخلود إلى النوم مستعينة بغسول ذات تركيبة مناسبة لنوعيّة بشرتك، ما يساعدك في القضاء على الأوساخ والشوائب المكدسة عليها. ولهذه الخطوة دور أساسيّ في الحفاظ على نظافة بشرتك من الخارج تماماً كما الداخل.

- احرصي على نيل قسط وافر من النوم لا يقلّ عن 8 ساعات يومياً، فللنوم دور مهمّ في تعزيز نقاوة البشرة ونظافتها من الداخل والخارج على حدّ سواء.

- التزمي بممارسة التمارين الرياضيّة التي تنشّط الدورة الدموية بشكل ملحوظ، ما يسهّل وصول الأوكسيجين إلى خلايا بشرتك ويعزز نقاوتها ونظافتها من الداخل.

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