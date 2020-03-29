مصانع أرماني تتصدى لفيروس كرونا

حوّل مصمم الأزياء العالمي و الإيطالي الجنسية جورجو أرماني معظم مصانعه الخاصة بدار الأزياء إلى أماكن لصنع الأدوات الطبية لحماية الأطباء في محاولة منه لمحاربة فيروس كورونا.

وسينتج أرماني الأزياء الخاصة بالأطباء عبارة عن ثوب وحيد الاستخدام، ليوزعه على جميع المستشفيات الإيطالية حتى يكون متوافرا للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يتصدرون الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

وسبق وتبرع أرماني بنحو 1.4 مليون دولار أميركي للمستشفيات في مدينتي ميلانو وروما، وكذلك لوكالة الحماية المدنية الإيطالية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بلاده.

وقال أرماني في تصريح إلى مجلة «فوربس»: «أكثر ما يقلقني هو حالة الطوارئ الصحية التي تحدث في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «لن أدع إيطاليا تسقط على ركبتيها وإن أنفقت عليها كل ثروتي».

يذكر أنّ عدداً من أثرياء إيطاليا تبرّعوا بأرقام كبيرة قدّرت بـ 44 مليون دولار أميركي لمواجهة فيروس كورونا.