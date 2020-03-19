خل التفاح لبشرة نضرة دوما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 12:22 مساء

لخل التفاح فوائد صحية وجمالية كثيرة فإذا كنت تعانين حبَّ الشباب أو البثور، استعملي خل التفاح فهو مفيد جدًا وله خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم التي تمنع حبَّ الشباب أو البثور عن طريق الحفاظ على مسام البشرة خالية من البكتيريا والزيوت المتراكمة، بالإضافة إلى أنه علاج طبيعي فعّال لمحاربة علامات الشيخوخة، فالكبريت في خل التفاح يساعد في تخفيف العلامات إلى حد كبير.

لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير غسول خل التفاح لتعديه في منزلك وتستخدميه بشكل يومي لبشرة مشرقة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».

المكونات
ملعقة كبيرة من خل التفاح
3 ملاعق كبيرة من الماء.
- قومي بغسل الوجه بحيث يتم ترطيبه، اخلطي خل التفاح مع الماء في وعاء صغير، ثم قومي بغمس قطعة من القطن في الخليط ومن ثم تطبيقها من خلال تدليك الوجه بها.

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