تنظيف الشعر دون ماء

نحتاج أحيانا إلى تنظيف شعرنا بشكل سريع ودون استخدام ماء، مع الحفاظ على بريقه ولمعانه دون استخدام، لذلك نقدم لك بعض الحلول للعناية بنظافة شعرك دون الكثير من الجهد أو الماء، وذلك وفقا لموقع «ويب طب».

مسحوق النشا والكاكاو

يساعد نشا الذرة على امتصاص الزيوت والروائح غير المرغوب فيها من شعرك، يمكنك إضافة مسحوق الكاكاو إذا كان لون شعرك داكنًا، حتى لا يبرز النشا بنفس القدر. لتستطيعي الحصول على الخليط المطلوب، قومي بمزج نصف كوب -ما يقارب 120 ملم- من نشا الذرة مع ملعقتين كبيرتين -30 مل- من مسحوق الكاكاو، اخلطيها جيدًا قبل رشها على جذور الشعر. كما يمكنك وضع الخليط في زجاجة ذات ثقوب من الأعلى.

بودرة الطفل

إذا كان لديك بودرة أطفال في المنزل، فهذه طريقة أخرى رائعة لإخفاء الزيت الزائد من شعرك دون غسله. يمكنك تطبيق بودرة الأطفال إما رشها مباشرة على جذور الشعر، وإما باستخدام فرشاة ماكياج نظيفة، لتمريرها على الجذور، ثم انتظري بضع دقائق قبل تدليكه في شعرك. قومي بوضع بودرة الطفل باستخدام 2-3 هزات للعلبة، لتجنب رشها أكثر من اللازم على شعرك.

إذا كان شعرك طويلًا أو أكثر سمكًا، فقد تحتاجين إلى 3-5 هزات للعلبة لتحصلي على نتائج مضمونة.

الكحول

انقعي قطعة متوسطة الحجم من القطن في نوع من الكحول، ثم قومي بدهنها على جذور شعرك بلطف، سوف يساعدك الكحول في امتصاص الزيوت والشحوم من الشعر، ليبدو أكثر نظافة ولمعانًا. من الجدير ذكره، أن الكحول على الرغم من نتائجه الفعالة في الحفاظ على نظافة الشعر، إلا أنه قد يتسبب في جفافه، لذلك استخدمي بلسما مرطبا للشعر بعد استخدام هذه الطريقة، لإضافة الرطوبة مرة أخرى إلى شعرك.

الشامبو الجاف

يعدالشامبو الجافمن الطرق المفيدة حقا في امتصاص الزيوت والشحوم من الشعر، عندما لا يكون لديك وقت لغسل شعرك جيدًا. يمكنك تطبيق الشامبو الجاف من خلال رشه على شعرك، عن بعد 15 سم على الأقل من رأسك، ثم اتركيه لبضع دقائق، وقومي بتدليكه في شعرك ليتوزع على شعرك بالتساوي. من الجدير بالذكر أن الشامبو الجاف متوافر في العديد من المتاجر والصيدليات، يمكنك اختيار المنتج برائحته وعلامته التجارية المفضلة لديك.

أوراق التنشيف

يمكنك استخدام أوراق التنشيف ذاتها التي قد تستخدمينها لامتصاص الزيت على وجهك، لامتصاص الزيت في شعرك أيضًا. خذي ورقة نشاف وضعيها على شعرك بدءًا من الجذور انتهاءً بالأطراف، يمكنك استخدام أوراق متعددة إذا لزم الأمر.

عصير الليمون

تشير الدراسات إلى الحضارات القديمة كالمصريين القدماء، استخدموا الليمون كشامبو لإزالة الأوساخ والشحوم من الشعر، يمكنك فعل ذلك أيضًا. لتحصلي على نتائج مضمونة، قومي بمزج ربع كوب من عصير الليمون، مع كوبين من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ، ثم هزي العلبة، وطبقي المزيج على شعرك، لكن لا تستخدمينه كثيرًا، فقد يتسبب الاستعمال بكثرة في جفاف الشعر.

الشامبو الرغوة

هذه طريقة أخرى للحفاظ على لمعان الشعر وتنظيفه، قومي بوضع القليل من الشامبو الرغوة على الشعر الجاف، ثم استخدمي منشفة نظيفة لمسح الرغوة من شعرك دون استخدام الماء. يعد الشامبو الرغوي رائعا للأشخاص ذوي الشعر المجعد، لأنه يعزز ملمسه ويضفي عليه النعومة الطبيعية.