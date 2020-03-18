حضري صابونا طبيعيا مطهرا ومرطبا

نقدم إليك طريقة تحضير صابون منزلي مطهر ومرطب من مواد طبيعية لا تضر البشرة تعرفي على مكوناته وطريقة تصنيعه في منزلك في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات

عسل

صابون سائل خام ليضمن لك هذا الصابون ما يكفي من الرغوة دون إضافة أي مواد كيميائية.

زيت فيتامين E

زيوت عطرية

ربع كوب كحول ايثيلي تركيز 75%

ربع كوب صغير خل أبيض

طريقة التحضير

- قومي بمزج كل من كوب الصابون السائل غير المعطر مع نصف كوب من العسل الخام.

- 3 ملاعق من الزيت العطري ملعقتان من زيت فيتامين E، تجدينه في الصيدليات، ثم الكحول والخل، ومن ثم جمعي المكونات ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ ذات غطاء وضعيها في البراد لمدة 12 ساعة قبل أول استخدام.