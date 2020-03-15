كيفية تنسيق الأقراط الدائرية مع إطلالتك

يعد تنسيق الأكسسوارات بشكل عام أمرًا صعبًا، لكل امرأة، خاصة إذا كانت الأقراط دائرية.

وإذا كنتِ تواجهين مشكلة في ارتداء الأقراط الدائرية، فتأكدي أنها لن تعد كذلك، وكل ما عليكِ فعله هو التعرف على الأفكار التالية.

اختيار تسريحة الشعر المناسبة مع الأقراط الدائرية أمر ضروري ولا غنى عنه، فإذا كنتِ ترتدينها بحجم صغير، حاولي جمع شعركِ في تسريحة بسيطة مثل ذيل الحصان أو الكعكة لإظهار الأقراط بشكل واضح، أو تركه منسدلًا مع وضع جزء منه خلف الأذن.

أما إذا كانت الأقراط الدائرية كبيرة قليلًا، فيمكنكِ ترك شعركِ منسدلًا حتى يخفي القليل من حجمها الضخم، خاصة إذا كنتِ تمتلكين وجهًا صغيرًا.

كيف أرتدي الأقراط الدائرية مع الحجاب؟

من أكثر الأسئلة التي ترددها الفتيات المحجبات هو كيف يمكن التنسيق بين الحجاب والأقراط الدائرية.

في الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال بسيطة للغاية، فكل ما عليكِ فعله هو اختيار لفة الحجاب التي تأتي للخلف أو تلك الفضفاضة.

أو اختيار التوربان وبذلك تكون أمامكِ فرصة لارتداء الأقراط الدائرية.

وانتبهي، لا تبالغي في حجم الأقراط، إن كان وجهكِ صغيرًا.

الأقراط الدائرية لإطلالة غير تقليدية

إن كنتِ ترغبين في إطلالة غير تقليدية فليس من الضروري أن تختاري الأقراط الدائرية بشكلها المعتاد (حلقة ذهبية أو فضية اللون).

لكن يمكن اختيار تلك التي تأتي مرصعة بفصوص من اللؤلؤ أو متصلة بقطعة أكسسوارات أخرى أو المزدوجة.

وهناك بعض الأشكال من الأقراط الدائرية التي تأتي بنقوش جلود الحيوانات، التي يفضل ارتداؤها مع ملابس سادة بسيطة حتى لا تجعل إطلالتك مبالغة.