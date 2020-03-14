كيفية اختيار الجينز المناسب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 02:11 مساء

تتنوع وتتباين تصميمات وأنواع السروال الجينز، فهذه الخامة باتت هي الأكثر استخداما حول العالم منذ عقود.

وأخيرا ظهرت أنواع كثيرة من البنطلونات الجينز على الساحة، ومنها: فليرد جينز (Flared Jeans)، وسكيني جينز (Skinny Jeans)، وبوي فريند جينز (Boyfriend Jeans)، وقيرل فريند جينز (Girlfriend Jeans)، ومام جينز (om Jeans).

وحتى لا تصيبكِ الحيرة والارتباك أيهما مناسب أكثر، نقدم لكِ فيما يلي مميزات كل نوع، حسب «سيدتي».

فليرد جينز Flared Jeans: هو الأقدم، حيث ظهر في أواخر الستينات، وكان لبسه يقتصر على الرجال وحدهم دون النساء، لكنه تحوّل بعد ذلك إلى عنوانٍ للأناقة عند النساء، ويتميز بالضيق من الأعلى، ثم يبدأ بالاتساع التدريجي شيئاً فشيئاً من الركبة حتى أسفل القدم.

سكيني جينز Skinny Jeans: هو النوع المعتاد والأشهر، ويكون ضيقاً من الأعلى إلى الأسفل، ويحتوي الساقين احتواءً.

بوي فريند جينز Boyfriend Jeans: هو المعاكس تماماً للسكيني جينز، حيث يكون فضفاضاً ومتهدلاً، ولكي يظهر بشكل جميل على جسمك، وعليك مراعاة الدقة في اختيار المقاس المناسب، بحيث لا يكون كبيرا جدا ولا صغيرا جدا.

غيرل فريند جينز Girlfriend Jeans: هو النسخة الأنثوية من البوي فريند جينز، ويكون مرتباً على الجسم أكثر، وليس ضيقاً تماماً.

مام الجينز Mom Jeans: هو ما سوف تجدينه عزيزتي القارئة في خزانة أمك من أزياء الثمانينات، وهو ذو خصرٍ عالٍ ليعطي إيحاءً بالطول، ولون أزرق شاحب وكأنه مرهق من الغسيل، ويتميز بوجود اتساع ناحية السحّاب (سوستة) ليشعرك بالاسترخاء.

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