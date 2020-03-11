جديد لويس فيتون لخريف 2021

سافرت دار لويس فيتون في مدى الأزمنة المختلفة، فتنقلت بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث قدّمت مجموعة غنية بالتصاميم المستوحاة من حقبات متعددة عبر الزمن، ما حوّل منصة العرض في باريس إلى ملتقى للأزمنة امتزجت ببعضها البعض في أزياء راقية ومبدعة لتناسب المرأة في مختلف إطلالاتها.

وتنوّعت التصاميم بين ما كان رائجاً في فترة الثمانينات والتسعينات مع لمسة من العصرية المستقبلية، التي تصوّرتها الدار، فأتت المجموعة كاملة متكاملة من حيث الفساتين والتنانير الجاكيتات المبتكرة التصميم والتزيين. أما الألوان فتنوّعت بين الكلاسيكي الأساسي، والصاخبة والجريئة. شاهدي في هذه الصور اليوم من أنوثة أجمل أزياء لويس فيتون خريف وشتاء 2020.

