مجموعة «رالف آند روسو» مستوحاة من الشعوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 03:06 مساء

قدمت دار «رالف آند روسو» عرض أزياء مبتكرا ومبدعا خلال أسبوع الموضة العالمي في باريس، حيث قدّمت تشكيلة كبيرة من الأزياء الفاخرة التي تعكس الروح العالمية التي تتخطى الحدود والحواجز.

واختارت الدار أن تعرض تصاميمها المستوحاة من مختلف العادات والتقاليد الخاصة بكل شعب ودولة.

فأتت المجموعة عبارة عن تصاميم أنيقة تسيطر عليها النقشات والطبعات المختلفة من الكارو والتقليمات الأفقية والعمودية، إلى جانب نقشات الأزهار الملونة، في حين ركّزت الدار على الألوان الدافئة والهادئة التي تتلاءم مع الإطلالات المختلفة من كاجوال ورسمية ومناسبة للسهرات. إليك في هذه الصور من أنوثة أجمل أزياء خريف وشتاء 2020.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتك.
 

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