الأحجار الكريمة نجمة طوني ورد لخريف وشتاء 2021

ألهمت الأحجار الكريمة طوني ورد لمجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 - 2021.

من قطع أحادية اللون إلى تناثرات من الأحجار الملونة والمطرزات، إذ تتراوح الألوان من الياقوت الأزرق والياقوت إلى البيج المشع والإسبنيل ...أقمشة شفافة جريئة، أكتاف مدورة الشكل، وقصات مزينة بالشراشيب.

لقد زودت الفساتين بالكاب بطريقة محكمة ومعقدة، كما أنّ القفطان أُدخِل الى المجموعة لاضفاء لمسة محافظة رائعة عليها.

رُسِم الاسكتش، ثمّ نفذ، وتجمعت كلّها ضمن مجموعة واحدة... كل قطعة لها قصتها الخفية شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها اطلالتك.

