الأحجار الكريمة نجمة طوني ورد لخريف وشتاء 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 03:08 مساء

ألهمت الأحجار الكريمة طوني ورد لمجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 - 2021.

من قطع أحادية اللون إلى تناثرات من الأحجار الملونة والمطرزات، إذ تتراوح الألوان من الياقوت الأزرق والياقوت إلى البيج المشع والإسبنيل ...أقمشة شفافة جريئة، أكتاف مدورة الشكل، وقصات مزينة بالشراشيب.

لقد زودت الفساتين بالكاب بطريقة محكمة ومعقدة، كما أنّ القفطان أُدخِل الى المجموعة لاضفاء لمسة محافظة رائعة عليها.

رُسِم الاسكتش، ثمّ نفذ، وتجمعت كلّها ضمن مجموعة واحدة... كل قطعة لها قصتها الخفية شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها اطلالتك.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا