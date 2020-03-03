معصمك يحدد الصبغة الأنسب لشعرك

السؤال المحير بالنسبة للكثير من الفتيات هو كيف أختار لون صبغة الشعر المناسب للون بشرتي؟

اختيار صبغة الشعر المناسبة للون البشرة يتطلب منك أمرا بسيطا تعرفي عليه معنا، حسب «فستاني».

اقلبي معصمك بحيث تكون الأوردة ظاهرة أمام عينيك ولاحظي التالي:

إذا لاحظتي أن الأوردة الخاصة بك تميل للون الأخضر، فهذا يعني أن لديك أندرتون دافئا.

إذا لاحظتي أن الأوردة الخاصة بك تميل للون الأزرق أو البنفسجي، فهذا يعني أن لديك أندرتون باردا.

والآن بعدما انتهيتِ من الخطوات السابقة، ننتقل لمرحلة اختيار لون صبغة الشعر.

لون صبغة الشعر للأندرتون الدافئ

صاحبات البشرة الدافئة يبدين أجمل وأكثر إشراقاً في حال كان لون الشعر دافئا أيضاً، لذلك أمامك هذه الخيارات:

صبغة شعر فاتحة: يمكنك تجربة درجات البيج الذهبي، أو الأشقر الوردي.

صبغة شعر داكنة: يمكنك تجربة درجات الكرامل، والنحاسي الذهبي.

صبغة الشعر الهايلايت: يمكن أن تكون باللون الأشقر الفاتح ولكن احذري ألا يميل بشدة للذهبي. أيضاً ستكون صبغة الهايلايت جيدة إذا كانت باللون الأشقر القمحي.

لون صبغة الشعر للأندرتون البارد

صاحبات البشرة الباردة أيضاً يبدين أكثر إشراقاً مع لون الشعر البارد، لذلك أمامك هذه الخيارات.

- صبغة شعر فاتحة: يمكنك تجربة هذه الدرجات، البلاتينيوم، الأشقر المائل للبيج.

صبغة شعر داكنة: يمكنك تجربة هذه الدرجات، البرغندي، الشوكولاتة.

لون صبغة الشعر للأندرتون المحايد

البعض لديهن درجات أندرتون محايدة، مما يعني أنها تجمع بين الدافئة والباردة، فإن كنتِ من هؤلاء، هنيئاً لك.. فجميع ألوان صبغة الشعر تروق لكِ.