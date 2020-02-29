حضري مزيل مكياج طبيعيا في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 11:05 صباحا

أسوأ الأخطاء الجماليّة التي تسهم في القضاء على بشرتنا هو عدم إزالة المكياج، لذلك لا بد من تنظيف البشرة جيّداً. يمكنك الاستعانة بمستحضرات إزالة المكياج، أما إذا كنت من محبات المكوّنات والوصفات الطبيعيّة، فيمكنك تحضير هذا المنتج منزليا. باستخدام بعض المكوّنات البسيطة نقدم إليك اليوم الطريقة في خطوات بسيطة، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكوّنات:
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقتان من زيت جوز الهند
صابون بلدي مبروش ومذوّب

طريقة التحضير والتطبيق:
- أضيفي كلّ المكوّنات إلى كوب من المياه، ثم ضعي قطع القطن في المزيج حتى يمتص الخليط جيّداً، وفي كلّ مرّة استخرجي قطنة ونظفي بها بشرتك. احفظي الخليط في وعاء يمكن إغلاقه لتستخدمي المزيج عدّة مرّات.
 

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