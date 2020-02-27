أسباب ظهور نقط حمراء على الجلد

أسباب ظهور نقط حمراء على الجلد (أرشيفية:انترنت)

صرح الدكتور كريستوف ليبيش بأن ظهور نقط حمراء على الجلد يرجع للكثير من الأسباب، من أبرزها ما يعرف بالحساسية التلامسية أو قد يشير إلى الإصابة بالهربس.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن الحساسية التلامسية هي استجابة تحسسية ناجمة عن ملامسة الجلد لمادة مسببة للحساسية، مثل المواد العطرية أو المعادن كالنيكل الموجود في الأقراط والحلي، وفي هذه الحالة غالبا ما تكون النقط الحمراء مصحوبة بحكة، وفقا لموقع «24».

وأضاف ليبيش أن النقط الحمراء على الجلد قد تشير أيضًا إلى الإصابة بالهربس المعروف أيضاً باسم «الحزام الناري»، وهو مرض فيروسي تتمثل أعراضه في طفح جلدي يظهر في صورة بثور صغيرة مؤلمة تتخذ شكل الحزام، إلى جانب آلام الأطراف وآلام الرأس والحمى والشعور العام بالإعياء.

وقد تنذر النقط الحمراء كذلك بالتهاب الأوعية الدموية، وهو استجابة تحسسية مفرطة تجاه دواء مثلا، وتظهر النقط الحمراء على السيقان بصفة خاصة، وتكون مصحوبة بحكة وحرقان، وقد تتطور إلى عقد ذات لون أحمر داكن، ومن المهم في كل الأحوال استشارة طبيب أمراض جلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور نقط حمراء على الجلد.