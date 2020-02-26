ناومي كامبل تحقق حلم مصمم إفريقي

عارضة أزياء تعرض فستانا للمصممة إيمان أييسي ضمن أسبوع الموضة في باريس في 23 يناير 2020 (أ ف ب)

اختتمت العارضة البريطانية، ناومي كامبل، أول عرض أزياء للمصمم النيجيري كينيث إيزي، ضمن أسبوع الموضة في باريس، الذي أطلق الاثنين، مثيرة إعجاب الحاضرين بالفستان «الخيالي» الذي ارتدته.

وأشاد المصمم (29 عاما)، الذي ارتقى بسرعة إلى مصاف العروض العالمية للأزياء، بالعارضة البريطانية الدائمة الشباب، وقال إنها دعمته «منذ اليوم الأول».

حصل كل من كينيث وناومي على تصفيق حار من خبراء الأزياء في نهاية العرض، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال إيزي للصحفيين في الكواليس بعد انتهاء العرض في ليلة افتتاح أسبوع الموضة في باريس: «أعيش حلمي، جعلت ناومي هذا الحلم يتحقق، كانت جزءا من الرحلة منذ اليوم الأول. إنها داعمة جدا، وأنا أعتبرها عرابتي الجنية».

وصنع المصمم اسما له بعد استخدامه الأقمشة التقليدية في غرب أفريقيا، مثل قماش آسو أوكي، التي نسجتها شعوب يوروبا، في مجموعته الحالية.

وأوضح أنه استوحى مجموعته من ذكرياته عن الذهاب إلى الكنيسة أيام الآحاد في لاغوس مع والدته والجميع في أفضل حلة.

ويشارك في أسبوع الموضة في باريس عدد كبير من المصممين الأفارقة السود، ومن أبرزهم ثيبي ماغوغو، الذي فاز بجائزة «إل في إم إتش» لأفضل مصمم شاب للعام وإيمان أييسي.